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Camí Francès Etapa d'O Cebreiro a Triacastela

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Alberg Complexo Xacobeo

Disponible sense connexió
850
0
Albergue complexo xacobeo

C/ Leoncio Cadórnigo, 12
Triacastela

982 54 80 37, 982 54 84 26

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ángel López

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'O Cebreiro a Triacastela Etapa 25

Etapa d'O Cebreiro a Triacastela

km 21,1
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
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