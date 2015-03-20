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Camino Francés Etapa de O Cebreiro a Triacastela

Albergue Complexo Xacobeo

Disponible sin conexión
918
140
Albergue complexo xacobeo

C/ Leoncio Cadórnigo, 12
Triacastela

982 54 80 37, 982 54 84 26

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Ángel López

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de O Cebreiro a Triacastela Etapa 25

Etapa de O Cebreiro a Triacastela

km 21,1
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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