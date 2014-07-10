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Iparraldeko Bidea Comillas a Unquera etapa

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VA aterpetxea. Abenturazalea

Konexiorik gabe erabilgarri
122
0
Albergue va aventure

N-634 errepidearen oinean, 27. zk.
Revilla, San Vicente de la Barquera udalerriko herria

942 71 20 75

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Arancha López Paz

Oharrak: Aterpetxeak jatetxea eta luzamenduak eta pilates egiteko gela ditu.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Comillas a Unquera etapa Etapa 16

Comillas a Unquera etapa

km 26,6
Denbora 06H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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