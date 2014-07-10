Camí del Nord Etapa de Cometes a Unquera
Al peu de la N-634, Nº 27
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Alberg VA. Aventuri
Disponible sense connexió
1250
Al peu de la N-634, Nº 27
La Revilla, localitat del municipi de Sant Vicent de la Barquera
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Arancha López Paz
Observacions: L'alberg compta amb Restaurant i una sala per fer estiramientos i pilates.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 16
Etapa de Cometes a Unquera
km 26,6
Temps 06H 40’
Dificultat mitjana
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