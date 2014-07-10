Camino del Norte Etapa de Comillas a Unquera
Al pie de la N-634, Nº 27
Albergue VA. Aventure
Disponible sin conexión
15010
Al pie de la N-634, Nº 27
La Revilla, localidad del municipio de San Vicente de la Barquera
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Arancha López Paz
Observaciones: El albergue cuenta con Restaurante y una sala para hacer estiramientos y pilates.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 16
Etapa de Comillas a Unquera
km 26,6
Tiempo 06H 40’
Dificultad Media
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