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Camino del Norte Etapa de Comillas a Unquera

Albergue VA. Aventure

Disponible sin conexión
150
10
Albergue va aventure

Al pie de la N-634, Nº 27
La Revilla, localidad del municipio de San Vicente de la Barquera

942 71 20 75

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Arancha López Paz

Observaciones: El albergue cuenta con Restaurante y una sala para hacer estiramientos y pilates.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Comillas a Unquera Etapa 16

Etapa de Comillas a Unquera

km 26,6
Tiempo 06H 40’
Dificultad Media
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