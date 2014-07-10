Camiño do Norte Etapa de Comiñas a Unquera
Ao pé da N-634, Nº 27
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Albergue VAI. Aventure
Dispoñible sen conexión
1220
Ao pé da N-634, Nº 27
A Revilla, localidade do municipio de San Vicente de la Barquera
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Arancha López Paz
Observacións: O albergue conta con Restaurante e unha sala para facer estiramentos e pilates.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 16
Etapa de Comiñas a Unquera
km 26,6
Tempo 06H 40’
Dificultade media
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