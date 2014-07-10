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Camiño do Norte Etapa de Comiñas a Unquera

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Albergue VAI. Aventure

Dispoñible sen conexión
122
0
Albergue va aventure

Ao pé da N-634, Nº 27
A Revilla, localidade do municipio de San Vicente de la Barquera

942 71 20 75

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Arancha López Paz

Observacións: O albergue conta con Restaurante e unha sala para facer estiramentos e pilates.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Comiñas a Unquera Etapa 16

Etapa de Comiñas a Unquera

km 26,6
Tempo 06H 40’
Dificultade media
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