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Bide Frantsesa Hontanas - Boadilla del Camino etapa

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Ultreiako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
1110
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Albergue ultreia castrojeriz

Ekialdeko Errege kalea, 77
Castrojeriz (Burgos)

947 37 86 40

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Olga eta Jose

Oharrak: Gela guztiek bainugela pribatua dute eta kanpoaldekoak dira. Afaria: 12 € Begetarianoa izan daiteke, eta glutenarekiko intolerantzia (+3 €). Gosaria: 4 €, glutenarekiko intolerantziarekin (+2,50 €) edo laktosarekiko intolerantziarekin (+1 €). Dolar bat dute, eta horren erabilera azaltzen dute, funtzionaraziz, eta, azkenean, etxeko belarren uxuala dasta daiteke. XVIII. mendeko upeltegia bisitatzeko aukera ere badago. XV. mendeko hondarrak ditu, eta Lurreko "Ribera del Arlanzako" ardoaren dastaketa. Lorategian pedilubioa dago.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Hontanas - Boadilla del Camino etapa Etapa 14

Hontanas - Boadilla del Camino etapa

km 28,5
Denbora 08H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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