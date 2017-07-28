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Ultreiako aterpetxea
Ekialdeko Errege kalea, 77
Castrojeriz (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Olga eta Jose
Oharrak: Gela guztiek bainugela pribatua dute eta kanpoaldekoak dira. Afaria: 12 € Begetarianoa izan daiteke, eta glutenarekiko intolerantzia (+3 €). Gosaria: 4 €, glutenarekiko intolerantziarekin (+2,50 €) edo laktosarekiko intolerantziarekin (+1 €). Dolar bat dute, eta horren erabilera azaltzen dute, funtzionaraziz, eta, azkenean, etxeko belarren uxuala dasta daiteke. XVIII. mendeko upeltegia bisitatzeko aukera ere badago. XV. mendeko hondarrak ditu, eta Lurreko "Ribera del Arlanzako" ardoaren dastaketa. Lorategian pedilubioa dago.
Bide frantsesa
Hontanas - Boadilla del Camino etapa
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