Albergue Ultreia

C/ Real de Oriente, 77

Castrojeriz (Burgos) 947 37 86 40 www.facebook.com/albergueultreia.castrojeriz

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Olga e José

Observacións: Serven almorzos e cea comunitaria. Teñen un lagar e explican o seu uso, facéndoo funcionar, e ao final pódese degustar bagazo de herbas caseiro.Tamén se pode visitar a adega do século XVIII con restos do século XIV-XV, con degustación de Viño da Terra "Ribeira do Arlanza".No xardín hai un pediluvio.