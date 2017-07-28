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Albergue Ultreia
C/ Real de Oriente, 77
Castrojeriz (Burgos)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Olga e José
Observacións: Serven almorzos e cea comunitaria. Teñen un lagar e explican o seu uso, facéndoo funcionar, e ao final pódese degustar bagazo de herbas caseiro.Tamén se pode visitar a adega do século XVIII con restos do século XIV-XV, con degustación de Viño da Terra "Ribeira do Arlanza".No xardín hai un pediluvio.
Camiño Francés
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
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