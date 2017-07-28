Albergue Ultreia
C/ Real de Oriente, 77
Castrojeriz (Burgos)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Olga y José
Observaciones: Todas las habitaciones tienen baño privado y son exteriores. Cena: 12 € Puede ser vegetariano, con intolerancia al gluten (+3€). Desayuno: 4 € con intolerancia al gluten (+2,50€) o intolerancia a la leche con lactosa ( +1 €) Tienen un lagar y explican su uso, haciéndolo funcionar, y al final se puede degustar orujo de hierbas casero. También se puede visitar la bodega del siglo XVIII con restos del siglo XIV-XV, con degustación de Vino de la Tierra "Ribera del Arlanza". En el jardín hay un pediluvio.
Camino Francés
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
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