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Camino Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

Albergue Ultreia

Disponible sin conexión
1122
62
Albergue ultreia castrojeriz

C/ Real de Oriente, 77
Castrojeriz (Burgos)

947 37 86 40

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Olga y José

Observaciones: Todas las habitaciones tienen baño privado y son exteriores. Cena: 12 € Puede ser vegetariano, con intolerancia al gluten (+3€). Desayuno: 4 € con intolerancia al gluten (+2,50€) o intolerancia a la leche con lactosa ( +1 €) Tienen un lagar y explican su uso, haciéndolo funcionar, y al final se puede degustar orujo de hierbas casero. También se puede visitar la bodega del siglo XVIII con restos del siglo XIV-XV, con degustación de Vino de la Tierra "Ribera del Arlanza". En el jardín hay un pediluvio.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino Etapa 14

Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

km 28,5
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
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