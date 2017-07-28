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Alberg Ultreia
C/ Real d'Orient, 77
Castrojeriz (Burgos)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Olga i José
Observacions: Serveixen desdejunis i sopar comunitari. Tenen un lagar i expliquen el seu ús, fent-ho funcionar, i al final es pot degustar orujo d'herbes casolà.També es pot visitar el celler del segle XVIII amb restes del segle XIV-XV, amb degustació de Vi de la Terra "Ribera de l'Arlanza".En el jardí hi ha un pediluvio.
Camí Francès
Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí
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