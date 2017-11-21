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Bide Ingelesa Brumatik Sigüeirorako Ospitaleko etapa

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Ultreia et Suseia (Lehengo Fogar da Chisca)

Konexiorik gabe erabilgarri
1338
0
Albergue o fogar da chisca

Rúa do Campo, 4-behea ezkerra 15888
Sigüeiro (Oroso)

638 177 894

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Luis Pablo Romero

Oharrak: Sigüeiron dago, Camino Ingeles ondoan, Ultreia et Suseian, eta gure lehentasuna atsedena da. Badakigu kilometro asko daramazula oinetan, eta, beraz, bake-, erlaxazio- eta lasaitasun-esperientzia bat proposatzen dizugu Santiagora iritsi baino lehen azken geldialdirako, gure aterpetxea ibilbideko isilenetako bat baita. Maskotak onartzen dituzte (zuzeneko ordainketaren gehigarria). Ostatuak 10 plaza ekonomiko ditu (5 litera) eta logela bikoitz erosoa, bere bainugelarekin egokitua. Azken egonaldi hori Ultreian eta Suseian irisgarritasunarekin dugun konpromiso irmoari erantzuten dio. Jende guztiak Bidearen magiaz gozatzea nahi dugu, eta, beraz, gure aterpetxea mugikortasun murriztua duten pertsonentzat egokia da. LSE (zeinu-hizkuntza) ari gara hizketan, eta behar bereziren bat izanez gero, galdetu lasai. Ahal dugun guztia egingo dugu aterpetxea egoera guztietara egokitzeko. Erosotasuna da lehena.

Bide ingelesa

Bide ingelesa

Etapak 7
km 154,7
Brumatik Sigüeirorako Ospitaleko etapa Etapa 5

Brumatik Sigüeirorako Ospitaleko etapa

km 24,8
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Honela ikusten dute erromesek Ultreia et Suseia (Lehengo Fogar da Chisca)

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