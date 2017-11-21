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Ultreia et Suseia (Lehengo Fogar da Chisca)
Rúa do Campo, 4-behea ezkerra 15888
Sigüeiro (Oroso)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Luis Pablo Romero
Oharrak: Sigüeiron dago, Camino Ingeles ondoan, Ultreia et Suseian, eta gure lehentasuna atsedena da. Badakigu kilometro asko daramazula oinetan, eta, beraz, bake-, erlaxazio- eta lasaitasun-esperientzia bat proposatzen dizugu Santiagora iritsi baino lehen azken geldialdirako, gure aterpetxea ibilbideko isilenetako bat baita. Maskotak onartzen dituzte (zuzeneko ordainketaren gehigarria). Ostatuak 10 plaza ekonomiko ditu (5 litera) eta logela bikoitz erosoa, bere bainugelarekin egokitua. Azken egonaldi hori Ultreian eta Suseian irisgarritasunarekin dugun konpromiso irmoari erantzuten dio. Jende guztiak Bidearen magiaz gozatzea nahi dugu, eta, beraz, gure aterpetxea mugikortasun murriztua duten pertsonentzat egokia da. LSE (zeinu-hizkuntza) ari gara hizketan, eta behar bereziren bat izanez gero, galdetu lasai. Ahal dugun guztia egingo dugu aterpetxea egoera guztietara egokitzeko. Erosotasuna da lehena.
Bide ingelesa
Brumatik Sigüeirorako Ospitaleko etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak