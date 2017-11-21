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Camí Anglès Etapa d'Hospital de Boira a Sigüeiro

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Ultreia et Suseia (Antic Fogar dona Chisca)

Disponible sense connexió
1338
0
Albergue o fogar da chisca

Rúa do Camp, 4-sota esquerra 15888
Sigüeiro (Oroso)

638 177 894

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Luis Pablo Romero

Observacions: Situat en Sigüeiro al costat del Camí Anglès, en Ultreai et Suseia la nostra prioritat és el seu descans. Sabem que porta molts quilòmetres als seus peus, per la qual cosa li proposem una experiència de pau, relax i tranquil·litat per a la seva última parada abans d'arribar a Santiago de Compostel·la, ja que el nostre alberg és sens dubte dels més silenciosos del recorregut.Admeten mascotes ( suplement pagament directe )L'allotjament disposa de 10 places econòmiques (5 lliteres) i una còmoda habitació doble adaptada amb bany propi. Aquesta última estada respon al ferm compromís que tenim en Ultreia et Suseia amb a l'accessibilitat, volem que tothom gaudi de la màgia del Camí, per la qual cosa l'accés al nostre alberg és apte per a persones amb mobilitat reduïda. Parlem LSE (Llengua de Signes) i si té alguna necessitat especial no dubti a consultar-nos, fem tot el possible per adaptar l'alberg a tota mena de situacions. La seva comoditat és el primer.E-mails de contacte:[email protected]@gmail.com

Camí Anglès

Camí Anglès

Etapes 7
km 155,2
Etapa d'Hospital de Boira a Sigüeiro Etapa 5

Etapa d'Hospital de Boira a Sigüeiro

km 24,8
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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