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Camiño Inglés Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro

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Ultreia et Suseia (Antigo Fogar dá Chisca)

Dispoñible sen conexión
1338
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Albergue o fogar da chisca

Rúa do Campo, 4-baixo esquerda 15888
Sigüeiro (Oroso)

638 177 894

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Luís Pablo Romero

Observacións: Situado en Sigüeiro xunto ao Camiño Inglés, en Ultreai et Suseia a nosa prioridade é o seu descanso. Sabemos que leva moitos quilómetros nos seus pés, polo que lle propomos unha experiencia de paz, relax e tranquilidade para a súa última parada antes de chegar a Santiago de Compostela, xa que noso albergue é sen dúbida dos máis silenciosos do percorrido.Admiten mascotas ( suplemento pago directo )O aloxamento dispón de 10 prazas económicas (5 literas) e unha cómoda habitación dobre adaptada con baño propio. Esta última estancia responde ao firme compromiso que temos en Ultreia et Suseia coa a accesibilidade, queremos que todo o mundo goce da maxia do Camiño, polo que o acceso a noso albergue é apto para persoas con mobilidade reducida. Falamos LSE (Lingua de Signos) e si ten algunha necesidade especial non dubide en consultarnos, facemos todo o posible por adaptar o albergue a todo tipo de situacións. A súa comodidade é o primeiro.E-mails de contacto:ultreiaetsuseia2019<sent>[email protected]

Camiño Inglés

Camiño Inglés

Etapas 7
km 155,2
Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro Etapa 5

Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro

km 24,8
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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