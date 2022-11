Ultreia et Suseia (Antigo Fogar dá Chisca)

Rúa do Campo, 4-baixo esquerda 15888

Sigüeiro (Oroso) 638 177 894 www.albergueultreiaetsuseia.es

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Samanta Franco

Observacións: Situado en Sigüeiro xunto ao Camiño Inglés, en Ultreai et Suseia a nosa prioridade é o seu descanso. Sabemos que leva moitos quilómetros nos seus pés, polo que lle propomos unha experiencia de paz, relax e tranquilidade para a súa última parada antes de chegar a Santiago de Compostela, xa que noso albergue é sen dúbida dos máis silenciosos do percorrido.Admiten mascotas ( suplemento pago directo )O aloxamento dispón de 10 prazas económicas (5 literas) e unha cómoda habitación dobre adaptada con baño propio. Esta última estancia responde ao firme compromiso que temos en Ultreia et Suseia coa a accesibilidade, queremos que todo o mundo goce da maxia do Camiño, polo que o acceso a noso albergue é apto para persoas con mobilidade reducida. Falamos LSE (Lingua de Signos) e si ten algunha necesidade especial non dubide en consultarnos, facemos todo o posible por adaptar o albergue a todo tipo de situacións. A súa comodidade é o primeiro.E-mails de contacto:ultreiaetsuseia2019<sent>gmail.comfogardachisca@gmail.com