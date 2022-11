Ultreia et Suseia (Antiguo Fogar da Chisca)

Rúa do Campo, 4-bajo izquierda 15888

Sigüeiro (Oroso) 638 177 894 www.albergueultreiaetsuseia.es

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Samanta Franco

Observaciones: Ubicado en Sigüeiro junto al Camino Inglés, en Ultreai et Suseia nuestra prioridad es su descanso. Sabemos que lleva muchos kilómetros en sus pies, por lo que le proponemos una experiencia de paz, relax y tranquilidad para su última parada antes de llegar a Santiago de Compostela, ya que nuestro albergue es sin duda de los más silenciosos del recorrido. Admiten mascotas ( suplemento pago directo ) El alojamiento dispone de 10 plazas económicas (5 literas) y una cómoda habitación doble adaptada con baño propio. Esta última estancia responde al firme compromiso que tenemos en Ultreia et Suseia con a la accesibilidad, queremos que todo el mundo disfrute de la magia del Camino, por lo que el acceso a nuestro albergue es apto para personas con movilidad reducida. Hablamos LSE (Lengua de Signos) y si tiene alguna necesidad especial no dude en consultarnos, hacemos todo lo posible por adaptar el albergue a todo tipo de situaciones. Su comodidad es lo primero. E-mails de contacto: ultreiaetsuseia2019@gmail.com fogardachisca@gmail.com