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Tuiko erromesen aterpetxea
Párroco Rodríguez Vázquez kalea
Tui (Pontevedra)
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: Aterpetxea publikoa da eta ez du garraio zerbitzuagatik iristen den motxilarik gordetzen. Aterpetxean lehentasuna dute Portugaldik ibiltzen diren erromesek (aurreko aterpetxeen kredentziala zigilatuta dutela) Tuin hasten diren erromesekin alderatuta. Aterpetxeko erabiltzaileek egunero hitz egiten dute aurreko aterpetxeekin, hala nola Limako Ponterekin edo Rubiãesekin, eta beterik egon direla badakite, erromesari esango diote oraindik ez dela beste aukerarik bilatu. Aterpetxeak ez du mantarik.
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