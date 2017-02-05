Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Portugalgo Bidea Tuitik O Porriñora

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Tuiko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
3157
0
Tuiko erromesen aterpetxea

Párroco Rodríguez Vázquez kalea
Tui (Pontevedra)

649502704

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Aterpetxea publikoa da eta ez du garraio zerbitzuagatik iristen den motxilarik gordetzen. Aterpetxean lehentasuna dute Portugaldik ibiltzen diren erromesek (aurreko aterpetxeen kredentziala zigilatuta dutela) Tuin hasten diren erromesekin alderatuta. Aterpetxeko erabiltzaileek egunero hitz egiten dute aurreko aterpetxeekin, hala nola Limako Ponterekin edo Rubiãesekin, eta beterik egon direla badakite, erromesari esango diote oraindik ez dela beste aukerarik bilatu. Aterpetxeak ez du mantarik.

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Tuitik O Porriñora Etapa 1

Tuitik O Porriñora

km 18,0
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi