Albergue de peregrinos de Tui

C/ Párroco Rodríguez Vázquez

Tui (Pontevedra) 649502704 www.xacobeo.es

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: El albergue es público y no guarda mochilas que lleguen por servicio de transporte. En el albergue tienen preferencia los peregrinos que vienen caminando desde Portugal (con la credencial sellada de los albergues anteriores) respecto a aquellos que comienzan la peregrinación en Tui. Los hospitaleros del albergue hablan diariamente con los albergues precedentes, como el de Ponte de Lima o Rubiães, y si tienen constancia de que han estado llenos comentarán al peregrino que aún no ha caminado que se busque otras alternativas. El albergue no dispone de mantas.