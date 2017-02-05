Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Portugués Etapa de Tui a O Porriño

Albergue de peregrinos de Tui

Disponible sin conexión
3331
125
Albergue de peregrinos de Tui

C/ Párroco Rodríguez Vázquez
Tui (Pontevedra)

649502704

Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: El albergue es público y no guarda mochilas que lleguen por servicio de transporte. En el albergue tienen preferencia los peregrinos que vienen caminando desde Portugal (con la credencial sellada de los albergues anteriores) respecto a aquellos que comienzan la peregrinación en Tui. Los hospitaleros del albergue hablan diariamente con los albergues precedentes, como el de Ponte de Lima o Rubiães, y si tienen constancia de que han estado llenos comentarán al peregrino que aún no ha caminado que se busque otras alternativas. El albergue no dispone de mantas.

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Tui a O Porriño Etapa 1

Etapa de Tui a O Porriño

km 18,7
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Albergue de peregrinos de Tui

Ver todos

¡Envía tus fotografías!