Albergue de peregrinos de Tui
C/ Párroco Rodríguez Vázquez
Tui (Pontevedra)
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: El albergue es público y no guarda mochilas que lleguen por servicio de transporte. En el albergue tienen preferencia los peregrinos que vienen caminando desde Portugal (con la credencial sellada de los albergues anteriores) respecto a aquellos que comienzan la peregrinación en Tui. Los hospitaleros del albergue hablan diariamente con los albergues precedentes, como el de Ponte de Lima o Rubiães, y si tienen constancia de que han estado llenos comentarán al peregrino que aún no ha caminado que se busque otras alternativas. El albergue no dispone de mantas.
Camino Portugués
Etapa de Tui a O Porriño
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