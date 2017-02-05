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Alberg de pelegrins de Tui
C/ Rector Rodríguez Vázquez
Tui (Pontevedra)
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: L'alberg és públic i no guarda motxilles que arribin per servei de transport. En l'alberg tenen preferència els pelegrins que vénen caminant des de Portugal (amb la credencial segellada dels albergs anteriors) respecte a aquells que comencen la peregrinació en Tui. Els hospitaleros de l'alberg parlen diàriament amb els albergs precedents, com el de Posa't de Lima o Rubiães, i si tenen constància de què han estat plens comentaran al pelegrí que encara no ha caminat que es busqui altres alternatives. L'alberg no disposa de mantes.
Camí Portuguès
Etapa de Tui a O Porriño
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots