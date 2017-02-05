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Camí Portuguès Etapa de Tui a O Porriño

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Alberg de pelegrins de Tui

Disponible sense connexió
3157
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Alberg de pelegrins de Tui

C/ Rector Rodríguez Vázquez
Tui (Pontevedra)

649502704

Web / Link

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: L'alberg és públic i no guarda motxilles que arribin per servei de transport. En l'alberg tenen preferència els pelegrins que vénen caminant des de Portugal (amb la credencial segellada dels albergs anteriors) respecte a aquells que comencen la peregrinació en Tui. Els hospitaleros de l'alberg parlen diàriament amb els albergs precedents, com el de Posa't de Lima o Rubiães, i si tenen constància de què han estat plens comentaran al pelegrí que encara no ha caminat que es busqui altres alternatives. L'alberg no disposa de mantes.

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa de Tui a O Porriño Etapa 1

Etapa de Tui a O Porriño

km 18,7
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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