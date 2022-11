Albergue de peregrinos de Tui

C/ Párroco Rodríguez Vázquez

Tui (Pontevedra) 649502704 www.xacobeo.es

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: O albergue é público e non garda mochilas que cheguen por servizo de transporte. No albergue teñen preferencia os peregrinos que veñen camiñando desde Portugal (coa credencial selada de albérguelos anteriores) respecto daqueles que comezan a peregrinación en Tui. Os hospitaleros do albergue falan diariamente con albérguelos precedentes, como o de Ponche de Lima ou Rubiães, e si teñen constancia de que estiveron cheos comentarán ao peregrino que aínda non camiñou que se busque outras alternativas. O albergue non dispón de mantas.