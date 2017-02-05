Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Portugués Etapa de Tui ao Porriño

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue de peregrinos de Tui

Dispoñible sen conexión
3157
0
Albergue de peregrinos de Tui

C/ Párroco Rodríguez Vázquez
Tui (Pontevedra)

649502704

Web / Link

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: O albergue é público e non garda mochilas que cheguen por servizo de transporte. No albergue teñen preferencia os peregrinos que veñen camiñando desde Portugal (coa credencial selada de albérguelos anteriores) respecto daqueles que comezan a peregrinación en Tui. Os hospitaleros do albergue falan diariamente con albérguelos precedentes, como o de Ponche de Lima ou Rubiães, e si teñen constancia de que estiveron cheos comentarán ao peregrino que aínda non camiñou que se busque outras alternativas. O albergue non dispón de mantas.

Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Tui ao Porriño Etapa 1

Etapa de Tui ao Porriño

km 18,7
Tempo 04H 45’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías