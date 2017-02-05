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Albergue de peregrinos de Tui
C/ Párroco Rodríguez Vázquez
Tui (Pontevedra)
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: O albergue é público e non garda mochilas que cheguen por servizo de transporte. No albergue teñen preferencia os peregrinos que veñen camiñando desde Portugal (coa credencial selada de albérguelos anteriores) respecto daqueles que comezan a peregrinación en Tui. Os hospitaleros do albergue falan diariamente con albérguelos precedentes, como o de Ponche de Lima ou Rubiães, e si teñen constancia de que estiveron cheos comentarán ao peregrino que aínda non camiñou que se busque outras alternativas. O albergue non dispón de mantas.
Camiño Portugués
Etapa de Tui ao Porriño
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