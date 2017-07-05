Bide Frantsesa Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa
Erromes Plaza
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Sirgako Villalcázar aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
360
Erromes Plaza
Sirgako Villalcázar (Palentzia)
Aterpetxearen jabegoa: Sirgako Villalcázarko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Maltako Aginduko Ospitale-Fundazioa Espainian (FHOME)
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 15
Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa
km 24,6
Denbora 05H 20’
Zailtasuna ERTAINA
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