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Camí Francès Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes

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Alberg Villalcázar de Sirga

Disponible sense connexió
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03 albergue villalcazar de sirga

Plaça del Pelegrí
Villalcázar de Sirga (Palència)

La línia de telèfon està en tràmit

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Villalcázar de Sirga

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Fundació Hospitalària de l'Ordre de Malta a Espanya (FHOME)

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes

km 24,6
Temps 05H 20’
Dificultat mitjana
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