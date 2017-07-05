Camí Francès Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes
Plaça del Pelegrí
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Alberg Villalcázar de Sirga
Disponible sense connexió
360
Plaça del Pelegrí
Villalcázar de Sirga (Palència)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Villalcázar de Sirga
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Fundació Hospitalària de l'Ordre de Malta a Espanya (FHOME)
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 15
Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes
km 24,6
Temps 05H 20’
Dificultat mitjana
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