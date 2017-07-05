Camino Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes
Plaza del Peregrino
Albergue Villalcázar de Sirga
Disponible sin conexión
4329
Plaza del Peregrino
Villalcázar de Sirga (Palencia)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Villalcázar de Sirga
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España (FHOME)
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 15
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes
km 24,6
Tiempo 05H 20’
Dificultad Media
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