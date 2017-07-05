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Camino Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes

Albergue Villalcázar de Sirga

Disponible sin conexión
43
29
03 albergue villalcazar de sirga

Plaza del Peregrino
Villalcázar de Sirga (Palencia)

La línea de teléfono está en trámite

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Villalcázar de Sirga

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España (FHOME)

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes

km 24,6
Tiempo 05H 20’
Dificultad Media
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