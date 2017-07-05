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Camiño Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes

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Albergue Villalcázar de Sirga

Dispoñible sen conexión
36
0
03 albergue villalcazar de sirga

Praza do Peregrino
Villalcázar de Sirga (Palencia)

A liña de teléfono está en trámite

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Villalcázar de Sirga

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Fundación Hospitalaria da Orde de Malta en España (FHOME)

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes

km 24,6
Tempo 05H 20’
Dificultade media
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