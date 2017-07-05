Camiño Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes
Praza do Peregrino
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Albergue Villalcázar de Sirga
Dispoñible sen conexión
360
Praza do Peregrino
Villalcázar de Sirga (Palencia)
Propiedade do albergue: Concello de Villalcázar de Sirga
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Fundación Hospitalaria da Orde de Malta en España (FHOME)
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 15
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes
km 24,6
Tempo 05H 20’
Dificultade media
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