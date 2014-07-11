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Bide Ingelesa Coruñatik Brumako ospitalera bitarteko etapa

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Sergude-Carraleko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
44
0
Albergue de peregrinos de carral

Sergudeko San Xian parrokia
Sergudeko San Xian parrokia (Concello de Carral)

Ez du erromesarentzako arreta-telefonorik

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak:

Bide ingelesa

Bide ingelesa

Etapak 7
km 154,7
Coruñatik Brumako ospitalera bitarteko etapa Etapa 7

Coruñatik Brumako ospitalera bitarteko etapa

km 33,6
Denbora 08H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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