Bide Ingelesa Coruñatik Brumako ospitalera bitarteko etapa
Sergudeko San Xian parrokia
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Sergude-Carraleko erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
440
Sergudeko San Xian parrokia
Sergudeko San Xian parrokia (Concello de Carral)
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak:
Bide ingelesa
Etapak 7
km 154,7
Etapa 7
Coruñatik Brumako ospitalera bitarteko etapa
km 33,6
Denbora 08H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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