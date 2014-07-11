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Camino Inglés Etapa de A Coruña a Hospital de Bruma

Albergue de Peregrinos de Sergude-Carral

Disponible sin conexión
77
15
Albergue de peregrinos de carral

Parroquia de San Xián de Sergude
Parroquia de San Xián de Sergude (Concello de Carral)

Carece de teléfono de atención al peregrino

Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones:

Camino Inglés

Camino Inglés

Etapas 7
km 155,2
Etapa de A Coruña a Hospital de Bruma Etapa 7

Etapa de A Coruña a Hospital de Bruma

km 33,6
Tiempo 08H 15’
Dificultad Media
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