Camino Inglés Etapa de A Coruña a Hospital de Bruma
Parroquia de San Xián de Sergude
Albergue de Peregrinos de Sergude-Carral
Disponible sin conexión
7715
Parroquia de San Xián de Sergude
Parroquia de San Xián de Sergude (Concello de Carral)
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones:
Camino Inglés
Etapas 7
km 155,2
Etapa 7
Etapa de A Coruña a Hospital de Bruma
km 33,6
Tiempo 08H 15’
Dificultad Media
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