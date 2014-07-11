Camí Anglès Etapa de la Corunya a Hospital de Boira
Parròquia de San Xián de Sergude
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Alberg de Pelegrins de Sergude-Carral
Disponible sense connexió
440
Parròquia de San Xián de Sergude
Parròquia de San Xián de Sergude (Concello de Carral)
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions:
Camí Anglès
Etapes 7
km 155,2
Etapa 7
Etapa de la Corunya a Hospital de Boira
km 33,6
Temps 08H 15’
Dificultat mitjana
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