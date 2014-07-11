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Camí Anglès Etapa de la Corunya a Hospital de Boira

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Alberg de Pelegrins de Sergude-Carral

Disponible sense connexió
44
0
Albergue de peregrinos de carral

Parròquia de San Xián de Sergude
Parròquia de San Xián de Sergude (Concello de Carral)

Manca de telèfon d'atenció al pelegrí

Web / Link

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions:

Camí Anglès

Camí Anglès

Etapes 7
km 155,2
Etapa de la Corunya a Hospital de Boira Etapa 7

Etapa de la Corunya a Hospital de Boira

km 33,6
Temps 08H 15’
Dificultat mitjana
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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