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Camiño Inglés Etapa da Coruña a Hospital de Bruma

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Albergue de Peregrinos de Sergude-Carral

Dispoñible sen conexión
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Albergue de peregrinos de carral

Parroquia de San Xián de Sergude
Parroquia de San Xián de Sergude (Concello de Carral)

Carece de teléfono de atención ao peregrino

Web / Link

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións:

Camiño Inglés

Camiño Inglés

Etapas 7
km 155,2
Etapa da Coruña a Hospital de Bruma Etapa 7

Etapa da Coruña a Hospital de Bruma

km 33,6
Tempo 08H 15’
Dificultade media
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Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

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