Euskal Bidea Irundik Hernanirako etapa
Santiagomendi, baselizaren ondoan
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Santiagomendi aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
950
Santiagomendi, baselizaren ondoan
Astigarraga
Aterpetxearen jabegoa: Astigarragako Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Astigarragako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Noemí Fernández
Oharrak: Komeni da aldez aurretik jakinaraztea; izan ere, asteburuetan, batez ere, alokatu egiten da eta aste barruan eskola-umeen taldeak daude.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak