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Euskal Bidea Irundik Hernanirako etapa

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Santiagomendi aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
95
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01 albergue santiagomendi

Santiagomendi, baselizaren ondoan
Astigarraga

678914503 (Kudeatzen duen enpresa) 943 33 50 64 (Kultur Etxea)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Astigarragako Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Astigarragako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Noemí Fernández

Oharrak: Komeni da aldez aurretik jakinaraztea; izan ere, asteburuetan, batez ere, alokatu egiten da eta aste barruan eskola-umeen taldeak daude.

Euskal bidea

Euskal bidea

Etapak 8
km 202,5
Irundik Hernanirako etapa Etapa 1

Irundik Hernanirako etapa

km 26,6
Denbora 06H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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