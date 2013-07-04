Albergue Santiagomendi

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Astigarraga

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Astigarraga

Persona encargada de atender el albergue: Noemí Fernández

Observaciones: Conviene avisar con antelación ya que, sobre todo los fines de semana, se suele alquilar y entre semana hay grupos de escolares.