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Camino Vasco Etapa de Irún a Hernani

Albergue Santiagomendi

Disponible sin conexión
113
15
01 albergue santiagomendi

Santiagomendi, junto a la ermita
Astigarraga

678 914 503 (Empresa que lo gestiona) 943 33 50 64 (Casa de Cultura)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Astigarraga

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Astigarraga

Persona encargada de atender el albergue: Noemí Fernández

Observaciones: Conviene avisar con antelación ya que, sobre todo los fines de semana, se suele alquilar y entre semana hay grupos de escolares.

Camino Vasco

Camino Vasco

Etapas 8
km 203,4
Etapa de Irún a Hernani Etapa 1

Etapa de Irún a Hernani

km 26,6
Tiempo 06H 15’
Dificultad Media
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