Camino Vasco Etapa de Irún a Hernani
Santiagomendi, junto a la ermita
Albergue Santiagomendi
Disponible sin conexión
11315
Santiagomendi, junto a la ermita
Astigarraga
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Astigarraga
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Astigarraga
Persona encargada de atender el albergue: Noemí Fernández
Observaciones: Conviene avisar con antelación ya que, sobre todo los fines de semana, se suele alquilar y entre semana hay grupos de escolares.
Camino Vasco
Etapas 8
km 203,4
Etapa 1
Etapa de Irún a Hernani
km 26,6
Tiempo 06H 15’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos