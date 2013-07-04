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Camí Basc Etapa d'Irun a Hernani

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Alberg Santiagomendi

Disponible sense connexió
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01 albergue santiagomendi

Santiagomendi, al costat de l'ermita
Astigarraga

678 914 503 (Empresa que ho gestiona) 943 33 50 64 (Casa de Cultura)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament d'Astigarraga

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament d'Astigarraga

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Noemí Fernández

Observacions: Convé avisar amb antelació ja que, sobretot els caps de setmana, se sol llogar i entre setmana hi ha grups d'escolars.

Camí Basc

Camí Basc

Etapes 8
km 203,4
Etapa d'Irun a Hernani Etapa 1

Etapa d'Irun a Hernani

km 26,6
Temps 06H 15’
Dificultat mitjana
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