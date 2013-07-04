Camí Basc Etapa d'Irun a Hernani
Santiagomendi, al costat de l'ermita
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Alberg Santiagomendi
Disponible sense connexió
940
Santiagomendi, al costat de l'ermita
Astigarraga
Propietat de l'alberg: Ajuntament d'Astigarraga
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament d'Astigarraga
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Noemí Fernández
Observacions: Convé avisar amb antelació ja que, sobretot els caps de setmana, se sol llogar i entre setmana hi ha grups d'escolars.
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