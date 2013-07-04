Camiño Vasco Etapa de Irún a Hernani
Santiagomendi, xunto á ermida
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Albergue Santiagomendi
Dispoñible sen conexión
950
Santiagomendi, xunto á ermida
Astigarraga
Propiedade do albergue: Concello de Astigarraga
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Astigarraga
Persoa encargada de atender o albergue: Noemí Fernández
Observacións: Convén avisar con antelación xa que, sobre todo os fins de semana, adóitase alugar e entre semana hai grupos de escolares.
Camiño Vasco
Etapas 8
km 203,4
Etapa 1
Etapa de Irún a Hernani
km 26,6
Tempo 06H 15’
Dificultade media
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