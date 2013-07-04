Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Vasco Etapa de Irún a Hernani

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue Santiagomendi

Dispoñible sen conexión
95
0
01 albergue santiagomendi

Santiagomendi, xunto á ermida
Astigarraga

678 914 503 (Empresa que o xestiona) 943 33 50 64 (Casa de Cultura)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Astigarraga

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Astigarraga

Persoa encargada de atender o albergue: Noemí Fernández

Observacións: Convén avisar con antelación xa que, sobre todo os fins de semana, adóitase alugar e entre semana hai grupos de escolares.

Camiño Vasco

Camiño Vasco

Etapas 8
km 203,4
Etapa de Irún a Hernani Etapa 1

Etapa de Irún a Hernani

km 26,6
Tempo 06H 15’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Así ven os peregrinos o Albergue Santiagomendi

Ver todo

Envía túas fotografías!