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Bide Frantsesa Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa

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Santa Maria Magdalena aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
65
0
Albergue la magdalena

Antzinako N-VI
Valcarceko ibarra (Leon)

676 867 058 (Zully)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Zully 676 867 058

Oharrak: Kudeaketa berria 2018/3/1etik aurrera. Bidearen oinean. Kredentzialak zigilatzen dira. Hainbat hizkuntza hitz egiten dute. Motxilak garraiatzeko zerbitzua. Ez da maskotarik onartzen.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa Etapa 24

Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa

km 28,4
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
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