Bide Frantsesa Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
Antzinako N-VI
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Santa Maria Magdalena aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
650
Antzinako N-VI
Valcarceko ibarra (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Zully 676 867 058
Oharrak: Kudeaketa berria 2018/3/1etik aurrera. Bidearen oinean. Kredentzialak zigilatzen dira. Hainbat hizkuntza hitz egiten dute. Motxilak garraiatzeko zerbitzua. Ez da maskotarik onartzen.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 24
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
km 28,4
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
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