Camiño Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
Antiga N-VIN
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Albergue Santa María Magdalena
Dispoñible sen conexión
650
Antiga N-VIN
Veiga de Valcarce (León)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Zully 676 867 058
Observacións: Nova xestión a partir do 1/3/2018. A pé do camiño. Sélanse credenciais. Falan varios idiomas. Servizo de transporte mochilas. Non se admiten mascotas.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
km 28,4
Tempo 07H 30’
Dificultade alta
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