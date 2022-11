Albergue Santa María Magdalena

Antiga N-VIN

Veiga de Valcarce (León) 676 867 058 (Zully) www.facebook.com/alberguesantamagdalena

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Zully 676 867 058

Observacións: Nova xestión a partir do 1/3/2018. A pé do camiño. Sélanse credenciais. Falan varios idiomas. Servizo de transporte mochilas. Non se admiten mascotas.