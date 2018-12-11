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Camino Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

Albergue Santa María Magdalena

Disponible sin conexión
71
18
Albergue la magdalena

Antigua N-VI
Vega de Valcarce (León)

676 867 058 (Zully)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Zully 676 867 058

Observaciones: Nueva gestión a partir del 1/3/2018. A pie del camino. Se sellan credenciales. Hablan varios idiomas. Servicio de transporte mochilas. No se admiten mascotas.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

km 28,4
Tiempo 07H 30’
Dificultad Alta
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