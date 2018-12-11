Camino Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
Antigua N-VI
Albergue Santa María Magdalena
Disponible sin conexión
7118
Antigua N-VI
Vega de Valcarce (León)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Zully 676 867 058
Observaciones: Nueva gestión a partir del 1/3/2018. A pie del camino. Se sellan credenciales. Hablan varios idiomas. Servicio de transporte mochilas. No se admiten mascotas.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
km 28,4
Tiempo 07H 30’
Dificultad Alta
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