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Camí Francès Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

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Alberg Santa María Magdalena

Disponible sense connexió
65
0
Albergue la magdalena

Antiga N-VI
Vega de Valcarce (León)

676 867 058 (Zully)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Zully 676 867 058

Observacions: Nova gestió a partir de l'1/3/2018. A peu del camí. Se segellen credencials. Parlen diversos idiomes. Servei de transport motxilles. No s'admeten mascotes.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

km 28,4
Temps 07H 30’
Dificultat alta
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