Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Bide Frantsesa El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Santa Cruz aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
41
0
Albergue madres benedictinas

Santa Cruz monasterioa. Antonio Nicolas kalea, 40
Sahagún (Leon)

+ 34650 696023

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Benediktinak

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Aita maristak

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Natalia Díaz

Oharrak: 58 plazako aterpetxea eta logela bikoitzak eta banakakoak dituen ostatua, Ama Beneditarren Monasterio zaharrean. Erromesek kapera bat dute, meditatzeko. Irabazi asmorik gabekoa.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa Etapa 17

El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa

km 30,6
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi