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Santa Cruz aterpetxea
Santa Cruz monasterioa. Antonio Nicolas kalea, 40
Sahagún (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Benediktinak
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Aita maristak
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Natalia Díaz
Oharrak: 58 plazako aterpetxea eta logela bikoitzak eta banakakoak dituen ostatua, Ama Beneditarren Monasterio zaharrean. Erromesek kapera bat dute, meditatzeko. Irabazi asmorik gabekoa.
Bide frantsesa
El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa
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