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Camí Francès Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero

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Alberg Santa

Disponible sense connexió
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Albergue madres benedictinas

Monestir de Santa Creu. C/ Antonio Nicolas, 40
Sahagún (León)

+34 650 696 023

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Mares Benedictinas

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Pares Maristas

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Natalia Díaz

Observacions: Albergui de 58 places i Hospedería amb habitacions dobles i individuals situada en l'antic Monestir de les Mares Benedictinas. Els pelegrins tenen a la seva disposició una capella on poder meditar. Sense ànim de lucre.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero

km 30,6
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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