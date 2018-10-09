Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Santa
Monestir de Santa Creu. C/ Antonio Nicolas, 40
Sahagún (León)
Propietat de l'alberg: Mares Benedictinas
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Pares Maristas
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Natalia Díaz
Observacions: Albergui de 58 places i Hospedería amb habitacions dobles i individuals situada en l'antic Monestir de les Mares Benedictinas. Els pelegrins tenen a la seva disposició una capella on poder meditar. Sense ànim de lucre.
Camí Francès
Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots