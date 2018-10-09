Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Santa
Mosteiro de Santa Cruz. C/ Antonio Nicolas, 40
Sahagún (León)
Propiedade do albergue: Nais Benedictinas
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Pais Maristas
Persoa encargada de atender o albergue: Natalia Díaz
Observacións: Albergue de 58 prazas e Hospedaría con habitacións dobres e individuais situada no antigo Mosteiro das Nais Benedictinas. Os peregrinos teñen á súa disposición unha capela onde poder meditar. Sen ánimo de lucro.
Camiño Francés
Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo