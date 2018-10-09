Albergue Santa Cruz
Monasterio de Santa Cruz. C/ Antonio Nicolas, 40
Sahagún (León)
Propiedad del albergue: Madres Benedictinas
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Padres Maristas
Persona encargada de atender el albergue: Natalia Díaz
Observaciones: Albergue de 58 plazas y Hospedería con habitaciones dobles e individuales ubicada en el antiguo Monasterio de las Madres Benedictinas. Los peregrinos tienen a su disposición una capilla donde poder meditar. Sin ánimo de lucro.
Camino Francés
Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos