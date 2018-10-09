Albergue Santa Cruz

Propiedad del albergue: Madres Benedictinas

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Padres Maristas

Persona encargada de atender el albergue: Natalia Díaz

Observaciones: Albergue de 58 plazas y Hospedería con habitaciones dobles e individuales ubicada en el antiguo Monasterio de las Madres Benedictinas. Los peregrinos tienen a su disposición una capilla donde poder meditar. Sin ánimo de lucro.