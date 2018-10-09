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Camino Francés Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero

Albergue Santa Cruz

Disponible sin conexión
56
32
Albergue madres benedictinas

Monasterio de Santa Cruz. C/ Antonio Nicolas, 40
Sahagún (León)

+34 650 696 023

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Madres Benedictinas

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Padres Maristas

Persona encargada de atender el albergue: Natalia Díaz

Observaciones: Albergue de 58 plazas y Hospedería con habitaciones dobles e individuales ubicada en el antiguo Monasterio de las Madres Benedictinas. Los peregrinos tienen a su disposición una capilla donde poder meditar. Sin ánimo de lucro.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero

km 30,6
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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