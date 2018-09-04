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Portugalgo Bidea

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Santa Baia de Mos aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
351
0
Albergue de mos

Camino Rúa (Santa Eulalia), 3
Mos (Pontevedra)

986 34 80 01 (informazioa)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Santa Baia de Mos auzo elkartea

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Santa Baia de Mos auzo elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: 2018ko irailetik aurrera, plaza gehiago izango ditugu, egungo 30 plazez gain (8 plaza gehiago). Tabernako arduradunak eta tiketak saltzen dituztenak boluntarioak dira. Horiei kasu egin eta edozein informazio eman dezakeen pertsona 17:00etan hasiko da lanean, eta, gainera, jauregiko beste zerbitzu batzuez arduratuko da.

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Etapa 2

km 15,2
Denbora 04H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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