Portugalgo Bidea
Camino Rúa (Santa Eulalia), 3
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Santa Baia de Mos aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
3510
Camino Rúa (Santa Eulalia), 3
Mos (Pontevedra)
Aterpetxearen jabegoa: Santa Baia de Mos auzo elkartea
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Santa Baia de Mos auzo elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: 2018ko irailetik aurrera, plaza gehiago izango ditugu, egungo 30 plazez gain (8 plaza gehiago). Tabernako arduradunak eta tiketak saltzen dituztenak boluntarioak dira. Horiei kasu egin eta edozein informazio eman dezakeen pertsona 17:00etan hasiko da lanean, eta, gainera, jauregiko beste zerbitzu batzuez arduratuko da.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak