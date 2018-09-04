Camí Portuguès
Camí Rúa (Santa Eulalia), 3
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Alberg Santa Baia de Mos
Disponible sense connexió
3510
Camí Rúa (Santa Eulalia), 3
Mos (Pontevedra)
Propietat de l'alberg: Associació de veïns Santa Baia de Mos
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació de veïns Santa Baia de Mos
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: A partir de setembre de 2018 disposarem de més places a més de les 30 actuals (8 places més).Les persones que regenten el bar i que embenin els tiquets són persones voluntàries en aquesta labor. La persona que pot atendre'ls i oferir-los qualsevol informació comença la seva jornada a les 17.00h i a més s'encarrega d'altres serveis en el palau.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots