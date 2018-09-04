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Camí Portuguès

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Alberg Santa Baia de Mos

Disponible sense connexió
351
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Albergue de mos

Camí Rúa (Santa Eulalia), 3
Mos (Pontevedra)

986 34 80 01 (Informació)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Associació de veïns Santa Baia de Mos

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació de veïns Santa Baia de Mos

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: A partir de setembre de 2018 disposarem de més places a més de les 30 actuals (8 places més).Les persones que regenten el bar i que embenin els tiquets són persones voluntàries en aquesta labor. La persona que pot atendre'ls i oferir-los qualsevol informació comença la seva jornada a les 17.00h i a més s'encarrega d'altres serveis en el palau.

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa 2

km 15,2
Temps 04H 00’
Dificultat mitjana
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