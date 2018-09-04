Albergue Santa Baia de Mos

Propiedad del albergue: Asociación de vecinos Santa Baia de Mos

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de vecinos Santa Baia de Mos

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: A partir de septiembre de 2018 dispondremos de más plazas además de las 30 actuales (8 plazas más). Las personas que regentan el bar y que venden los tickets son personas voluntarias en esta labor. La persona que puede atenderlos y ofrecerles cualquier información empieza su jornada a las 17.00h y además se encarga de otros servicios en el palacio.