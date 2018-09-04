Camino Portugués Etapa de O Porriño a Redondela
Camino Rúa (Santa Eulalia), 3
Albergue Santa Baia de Mos
Disponible sin conexión
37437
Camino Rúa (Santa Eulalia), 3
Mos (Pontevedra)
Propiedad del albergue: Asociación de vecinos Santa Baia de Mos
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de vecinos Santa Baia de Mos
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: A partir de septiembre de 2018 dispondremos de más plazas además de las 30 actuales (8 plazas más). Las personas que regentan el bar y que venden los tickets son personas voluntarias en esta labor. La persona que puede atenderlos y ofrecerles cualquier información empieza su jornada a las 17.00h y además se encarga de otros servicios en el palacio.
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 2
Etapa de O Porriño a Redondela
km 15,2
Tiempo 04H 00’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos