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Camino Portugués Etapa de O Porriño a Redondela

Albergue Santa Baia de Mos

Disponible sin conexión
374
37
Albergue de mos

Camino Rúa (Santa Eulalia), 3
Mos (Pontevedra)

986 34 80 01 (Información)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Asociación de vecinos Santa Baia de Mos

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de vecinos Santa Baia de Mos

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: A partir de septiembre de 2018 dispondremos de más plazas además de las 30 actuales (8 plazas más). Las personas que regentan el bar y que venden los tickets son personas voluntarias en esta labor. La persona que puede atenderlos y ofrecerles cualquier información empieza su jornada a las 17.00h y además se encarga de otros servicios en el palacio.

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de O Porriño a Redondela Etapa 2

Etapa de O Porriño a Redondela

km 15,2
Tiempo 04H 00’
Dificultad Media
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