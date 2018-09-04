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Camiño Portugués

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Albergue Santa Baia de Mos

Dispoñible sen conexión
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Albergue de mos

Camiño Rúa (Santa Eulalia), 3
Mos (Pontevedra)

986 34 80 01 (Información)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Asociación de veciños Santa Baia de Mos

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de veciños Santa Baia de Mos

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: A partir de setembro de 2018 disporemos de máis prazas ademais das 30 actuais (8 prazas máis).As persoas que rexentan o bar e que venden os tickets son persoas voluntarias neste labor. A persoa que pode atendelos e ofrecerlles calquera información empeza a súa xornada ás 17.00h e ademais encárgase doutros servizos no palacio.

Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa 2

km 15,2
Tempo 04H 00’
Dificultade media
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