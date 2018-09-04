Camiño Portugués
Camiño Rúa (Santa Eulalia), 3
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Santa Baia de Mos
Dispoñible sen conexión
3530
Camiño Rúa (Santa Eulalia), 3
Mos (Pontevedra)
Propiedade do albergue: Asociación de veciños Santa Baia de Mos
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de veciños Santa Baia de Mos
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: A partir de setembro de 2018 disporemos de máis prazas ademais das 30 actuais (8 prazas máis).As persoas que rexentan o bar e que venden os tickets son persoas voluntarias neste labor. A persoa que pode atendelos e ofrecerlles calquera información empeza a súa xornada ás 17.00h e ademais encárgase doutros servizos no palacio.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo