Bide Frantsesa Arresetik Ruestarako etapa
Bi eraikin: Valentín etxea eta Alfonso etxea, elizaren aurrean
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Ruestako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1800
Bi eraikin: Valentín etxea eta Alfonso etxea, elizaren aurrean
Ruesta (Zaragoza)
Aterpetxearen jabegoa: TZK pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Sierra Musera elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Martin Kristobal
Oharrak: Taberna-jatetxea eta oroitzapen- eta elikadura-denda ditu
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 3 Somporteko
Arresetik Ruestarako etapa
km 28,7
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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