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Bide Frantsesa Arresetik Ruestarako etapa

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Ruestako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
180
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Albergue ruesta

Bi eraikin: Valentín etxea eta Alfonso etxea, elizaren aurrean
Ruesta (Zaragoza)

948 398 082 / / 615 999 517

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: TZK pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Sierra Musera elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Martin Kristobal

Oharrak: Taberna-jatetxea eta oroitzapen- eta elikadura-denda ditu

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Arresetik Ruestarako etapa Etapa 3 Somporteko

Arresetik Ruestarako etapa

km 28,7
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Honela ikusten dute erromesek Ruestako aterpetxea

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