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Camino Francés Etapa de Arrés a Ruesta

Albergue de Ruesta

Disponible sin conexión
191
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Albergue ruesta

Dos edificios: Casa Valentín y Casa Alfonso, frente de la Iglesia
Ruesta (Zaragoza)

948 398 082 // 615 999 517

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado CGT

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Sierra Musera

Persona encargada de atender el albergue: Martin Cristobal

Observaciones: Dispone de bar-restaurante y tienda de recuerdos y de alimentación

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Arrés a Ruesta Etapa 3 por Somport

Etapa de Arrés a Ruesta

km 28,7
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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