Camino Francés Etapa de Arrés a Ruesta
Dos edificios: Casa Valentín y Casa Alfonso, frente de la Iglesia
Albergue de Ruesta
Disponible sin conexión
191172
Dos edificios: Casa Valentín y Casa Alfonso, frente de la Iglesia
Ruesta (Zaragoza)
Propiedad del albergue: Privado CGT
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Sierra Musera
Persona encargada de atender el albergue: Martin Cristobal
Observaciones: Dispone de bar-restaurante y tienda de recuerdos y de alimentación
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 3 por Somport
Etapa de Arrés a Ruesta
km 28,7
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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