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Camí Francès Etapa d'Arrés a Ruesta

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Alberg de Ruesta

Disponible sense connexió
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Albergue ruesta

Dos edificis: Casa Valentín i Casa Alfonso, front de l'Església
Ruesta (Saragossa)

948 398 082 // 615 999 517

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat CGT

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació Sierra Musera

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Martin Cristobal

Observacions: Disposa de bar-restaurant i botiga de records i d'alimentació

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Arrés a Ruesta Etapa 3 per Somport

Etapa d'Arrés a Ruesta

km 28,7
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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