Camí Francès Etapa d'Arrés a Ruesta
Dos edificis: Casa Valentín i Casa Alfonso, front de l'Església
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg de Ruesta
Disponible sense connexió
1800
Dos edificis: Casa Valentín i Casa Alfonso, front de l'Església
Ruesta (Saragossa)
Propietat de l'alberg: Privat CGT
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació Sierra Musera
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Martin Cristobal
Observacions: Disposa de bar-restaurant i botiga de records i d'alimentació
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 3 per Somport
Etapa d'Arrés a Ruesta
km 28,7
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots