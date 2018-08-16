Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Francés Etapa de Arrés a Ruesta

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue de Ruesta

Dispoñible sen conexión
180
0
Albergue ruesta

Dous edificios: Casa Valentín e Casa Alfonso, fronte da Igrexa
Ruesta (Zaragoza)

948 398 082 // 615 999 517

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado CXT

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación Sierra Musera

Persoa encargada de atender o albergue: Martin Cristobal

Observacións: Dispón de bar-restaurante e tenda de recordos e de alimentación

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Arrés a Ruesta Etapa 3 por Somport

Etapa de Arrés a Ruesta

km 28,7
Tempo 07H 15’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Así ven os peregrinos o Albergue de Ruesta

Ver todo

Envía túas fotografías!