Camiño Francés Etapa de Arrés a Ruesta
Dous edificios: Casa Valentín e Casa Alfonso, fronte da Igrexa
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Albergue de Ruesta
Dispoñible sen conexión
1800
Dous edificios: Casa Valentín e Casa Alfonso, fronte da Igrexa
Ruesta (Zaragoza)
Propiedade do albergue: Privado CXT
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación Sierra Musera
Persoa encargada de atender o albergue: Martin Cristobal
Observacións: Dispón de bar-restaurante e tenda de recordos e de alimentación
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 3 por Somport
Etapa de Arrés a Ruesta
km 28,7
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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