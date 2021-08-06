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Bide Primitiboa Cabdavo Baleira eta Lugoko etapa

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Romeango errektore aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Romeango errektore aterpetxea

1. zigilua, San Pedro Romean · C-630 errepidea
Romeán -Lugo

982 199 872 618 111 747

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa:

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Satima Melo Silva

Oharrak: Noizean behin tailerrak egiten dituzte, adibidez: Abuztuko 2. hamabostaldian yoga eskolak emango dituzte

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Cabdavo Baleira eta Lugoko etapa Etapa 9

Cabdavo Baleira eta Lugoko etapa

km 30,5
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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