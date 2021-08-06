Bide Primitiboa Cabdavo Baleira eta Lugoko etapa
1. zigilua, San Pedro Romean · C-630 errepidea
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Romeango errektore aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
40
1. zigilua, San Pedro Romean · C-630 errepidea
Romeán -Lugo
Aterpetxearen jabegoa:
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Satima Melo Silva
Oharrak: Noizean behin tailerrak egiten dituzte, adibidez: Abuztuko 2. hamabostaldian yoga eskolak emango dituzte
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 9
Cabdavo Baleira eta Lugoko etapa
km 30,5
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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