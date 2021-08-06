Camí Primitiu Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
Tellado nº1, Sant Pere Romean · Carretera C-630
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Alberg Rectoral de Romeán
Disponible sense connexió
40
Tellado nº1, Sant Pere Romean · Carretera C-630
Romeán -Lugo
Propietat de l'alberg:
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Fátima Melo Silva
Observacions: Eventualment realitzen tallers, exemple: 2a quinzena d'agost realitzaran classes de ioga
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 9
Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
km 30,5
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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