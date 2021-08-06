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Camí Primitiu Etapa de Cádavo Baleira a Lugo

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Alberg Rectoral de Romeán

Disponible sense connexió
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Alberg Rectoral de Romeán

Tellado nº1, Sant Pere Romean · Carretera C-630
Romeán -Lugo

982 199 872 618 111 747

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg:

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Fátima Melo Silva

Observacions: Eventualment realitzen tallers, exemple: 2a quinzena d'agost realitzaran classes de ioga

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de Cádavo Baleira a Lugo Etapa 9

Etapa de Cádavo Baleira a Lugo

km 30,5
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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