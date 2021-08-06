Camino Primitivo Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
Tellado nº1, San Pedro Romean · Carretera C-630
Albergue Rectoral de Romeán
Disponible sin conexión
150
Tellado nº1, San Pedro Romean · Carretera C-630
Romeán -Lugo
Propiedad del albergue:
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Fátima Melo Silva
Observaciones: Eventualmente realizan talleres, ejemplo: 2ª quincena de agosto realizarán clases de yoga
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 9
Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
km 30,5
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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