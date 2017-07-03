Portugalgo Bidea Tuitik O Porriñora
Buenos Aires etorbidea, 40
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Portugalgo Bideko Aterpetxea Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1540
Buenos Aires etorbidea, 40
O Porriño
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Hostel Portugal, S.L.
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aaron, Luis, Elena eta Alex
Oharrak: Eguneko menua dute, astelehenetik ostiralera, Malosera jatetxean, aterpetxetik 300 metrora udaletxeko plazan. 105X190 cm-ko litera bakoitzak entxufea, banakako argia eta gortina ditu.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak