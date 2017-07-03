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Portugalgo Bidea Tuitik O Porriñora

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Portugalgo Bideko Aterpetxea Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
154
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Albergue alojamiento camino portugues

Buenos Aires etorbidea, 40
O Porriño

886133 252

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Hostel Portugal, S.L.

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aaron, Luis, Elena eta Alex

Oharrak: Eguneko menua dute, astelehenetik ostiralera, Malosera jatetxean, aterpetxetik 300 metrora udaletxeko plazan. 105X190 cm-ko litera bakoitzak entxufea, banakako argia eta gortina ditu.

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Tuitik O Porriñora Etapa 1

Tuitik O Porriñora

km 18,0
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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